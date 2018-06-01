السيسي يوجه رسالة نارية للسعودية ودول الخليج

أجرت مجلة الرجل السعودية، حوارا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي فى عددها الورقى المقبل، وأذاعت المجلة برومو للحوار على منصاتها فى وسائل التواصل الاجتماعى، وكشفت أنه سيتم نشره لاحقًا.





وقال الرئيس السيسى فى حواره مع المجلة، عن العلاقات المصرية السعودية: "مصر والسعودية جناحا هذه الأمة ولدينا تنسيق على أعلى درجة، وعندما تعرضت مصر للعدوان الثلاثى كان الملك سلمان في صفوف المقاتلين".





وعن العلاقات المصرية الخليجية، قال السيسي: "دعم أشقائنا في الخليج، هو من أحد أسباب تجاوزنا للأزمات التى مرت بها مصر وتغلبنا عليها"، مضيفًا: "مواجهة الإرهاب هي التحدي الحقيقي للإنسانية".



