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السيسي يكشف لأول مرة عن أمنيته التي لم يحققها

الجمعة 01/يونيو/2018 - 02:40 ص
السيسي يكشف لأول مرة عن أمنيته التي لم يحققها
السيسي - أرشيفية
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الفجر
 
أجرت مجلة الرجل السعودية، حوارا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي فى عددها الورقى المقبل، وأذاعت المجلة برومو للحوار على منصاتها فى وسائل التواصل الاجتماعى، وكشفت أنه سيتم نشره لاحقاً.

وقال الرئيس السيسى فى حواره مع المجلة، "كان من الصعب أن أرى الناس تتألم وتموت رعبًا وأقف صامتًا، والشباب المصرى يحتاج إلى فرصة وعلى القيادة السياسية توفير تلك الفرص لهم".

وأضاف الرئيس فى الحوار: "لم يكن فى تفكيرى أو أحلامي أن أصبح رئيسًا لجمهورية مصر العربية، وكنت أتمنى أن أكون طيارًا فى سلاح الجو المصري".

وعن حياته وعائلته، قال السيسى فى الحوار مع مجلة الرجل: "نحن أسرة متدينة تدين وسطي، ككل البيوت المصرية الأصيلة".

يذكر أن مجلة الرجل هى إحدى مطبوعات الشركة السعودية للأبحاث والنشر، وتصدر جريدة الشرق الأوسط، وتعتبر أول مجلة عربية متخصصة في عالم الرجال وتركز على قصص نجاح الشخصيات المهمة والمؤثرة في العالم.
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