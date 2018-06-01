بحضور نجوم الفن.. عبد الباسط حمودة يتألق في حفل إحدى الخيام الرمضانية (صور)

تألق نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة في رابع سهرات حفل إحدى الخيام الرمضانية على متن باخرة نيلية بحضور نجوم الفن.





وقدم "حمودة" عددًـ كبيرًا من أغانيه الشعبية ومواويله المتميزة التي تفاعل معها الحاضرين ومنها "أديني قلبك، أنا مش عارفني، طول عمري معلم، أنا تعبان بجد، ضربة معلم، ضحكة سلف، زحمة يا دنيا زحمة" وغيرها من الأغانى التى أشتهر بها.





وقد حضر الحفل عددًا من النجوم ومنهم منة فضالي، ريم هلال، دنيا المصري، شحتة كاريكا، والاستايلست مني الزرقاني.