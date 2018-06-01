بالأسماء.. 6 أساتذة يتنافسون على منصب عميد "التربية الرياضية" ببنها

تبدأ اللجنة الخاصة بترشيح العمداء الجدد والتي يرأسها الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعة بنها، الطعون التي ستقدم الي اللجنه يوم الأحد المقبل من التاسعه صباحًا وحتى الثالثه عصرًا.



وكانت اللجنه قد تلقت أوراق 6 من أساتذة كلية التربية الرياضية بنين التي تنطبق عليهم شروط الترشح لمنصب عميد الكليه على مدى خمسة أيام، بدأت يوم الأحد الماضي وانتهت أمس الخميس.



والأساتذة الذين تقدموا بأوراق ترشحهم لمنصب العميد هم الدكتور اسامة صلاح فؤاد، والدكتور محمد أحمد الشامي،والدكتور ياسر محفوظ الجوهري، والدكتور خالد سعيد صيام، والدكتور تامر حسين الشتيحي، والدكتور محمد محمد رفعت.



وأكد القاضي في تصريحات صحفية، على أن اللجنة قد استقبلت أوراق المرشحين لمنصب العميد، وسوف تعكف على دراستها فور غلق باب الطعون بعد عصر الأحد القادم تمهيدًا لإجراء المقابلات الشخصيه بعد دراسه وافيه لملفاتهم التي تقدموا بها.

