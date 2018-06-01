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عضو بـ"الأعلى للشؤون الإسلامية" يطالب بإعادة هيكلة المؤسسات الدينية

الجمعة 01/يونيو/2018 - 02:24 ص
عضو بـالأعلى للشؤون الإسلامية يطالب بإعادة هيكلة المؤسسات الدينية
الدكتور عبدالغني هندي
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الخطيب حتى إنا كان تابعا للأوقاف، فهو يمثل الأزهر الشريف، لأنه خريج من الأزهر.

وأضاف "هندي"، في تصريحات تلفزيونية، الخميس، أن السنوات الأربع الماضية كشفت أن هناك جماعات تتسغل العمل الدعوي في الأمور السياسية، وهذا ما كانت ترفضه وزارة الأوقاف.

وتابع عضو المجلس الأعلي للشؤون الإسلامية، أنه بالنسبة للفتوى، هناك عدد هائل من الحاصلين على الماجستير، ونحتاج إلى تأهيل وتدريب، مشددًا على ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات الدينية.

وشدد على أن التحدي الأول هو حضور خطاب بديل لخطاب الجماعات المتطرفة.
المزيد عن: عبدالغني هندي المؤسسات الدينية الأوقاف الأزهر
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