تشافي عن "ميسي": بإمكانه أن يصبح أفضل مدافع في العالم

قال لاعب الوسط الإسباني تشافي هرنانديز، أمس الخميس، إن زميله السابق في برشلونة ليونيل ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ، ويمكنه القيام بدور تشافي أو سرجيو بوسكتس أو أندريس إنييستا أو لويس سواريز.

وأضاف تشافي، في تصريحات أدلى بها لصحيفة لاناسيون الأرجنتينية: "يستطيع ميسي القيام بأدوار تشافي وراكيتيتش وبوسكس وإنييستا وسواريز. يفعل كل ذلك على نحو جيد. إذا وضعته في القلب، سيكون أيضاً أفضل مدافع في العالم. لو أراد انتزاع الكرة، سيسرقها منك. لو تطلب الأمر مراوغتك، سيفعل. إن أراد التمرير، سيصنع لك أفضل تمريرة في العالم".

وتابع: "إنه لاعب لا يمكن مقارنته. هو مثل مارادونا في حقبته، وبيليه في فترته. هو أفضل لاعب في التاريخ. ميسي هو الأفضل. أفضل من إنييستا ومن تشافي ومن بوسكتس، لماذا؟ لأنه يهيمن على جميع مراحل اللعب. ما كنا نقوله قبلاً، ميسي يستطيع أداء دور تشافي، لكن تشافي لا يمكنه ارتداء قميص ميسي. وهكذا مع باقي اللاعبين".

بالمثل، أكد تشافي أن قائد "الألبيسيليستي" هو الأجدر بالحصول على جائزة الكرة الذهبية في جميع الأعوام، مبرزاً أنه "لا ينقصه الفوز بالمونديال" كي يصبح أفضل لاعب في العالم، "لأنه كذلك بالفعل".

واستطرد: "لم أر أحداً أفضل منه. أتفهم التفكير في مارادونا.. كان ولا يزال معشوق الجميع. ما فعله مع الأرجنتين يفوق الجيل الحالي من اللاعبين، لذا فهناك أشخاص يقولون إن ميسي لم يحقق ما فعله مارادونا. أدرك ذلك، لكن على المستوى الكروي، يفعل ميسي ما قدمه مارادونا قبل 30 عاماً. يتكلف الأمر الضعف في 2018، سواء خططياً أو بدنياً أو تكتيكياً أو ذهنياً".