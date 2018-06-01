السجناء يتهمون محمد رمضان بقتل زميلهم فى "نسر الصعيد"









فوجىء الضابط "زين القناوي" الذي يجسد شخصيته الفنان محمد رمضان، باتهام السجناء له بأنه قتل زميلهم فى السجن، وذلك أثناء مرور رئيس "زين" حيث شاهده الأخير وهو يتفحص القتيل داخل السجن.بدأت أحداث الحلقة الجديدة بابلاغ أحد أمناء الشرطة لـ"زين" بوجود قتيل فى السجن، وهذا ما جعل "زين" يتوجه فورًا للتعرف على حقيقة الحادث، وبقيامه بفحص المجنى عليه تبين أنه توفى، مما جعله يطالب باستدعاء سيارة الإسعاف، وأثناء ذلك جاء رئيس "زين" ووجده بجانب الضحية ، وبسؤاله عما حدث، قام السجناء باتهام "زين" بأنه قتل المجنى عليه.مسلسل "نسر الصعيد" بطولة الفنان محمد رمضان، وفاء عامر، درة، عائشة بن أحمد، سيد رجب، وعايدة رياض، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي، وإنتاج العدل جروب.