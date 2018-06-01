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شاهد بث مباشر لمسلسل "مليكة" علي قناة CBC دراما HD

الجمعة 01/يونيو/2018 - 01:50 ص
شاهد بث مباشر لمسلسل مليكة علي قناة CBC دراما HD
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يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "مليكة" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.

"مليكة" بطولة دينا الشربيني، مصطفى فهمي، محمد شاهين، آية سماحة، وتدور الأحداث في إطار درامي اجتماعي حيث إحدى الفتيات التي تحضر حفل زفاف مع ابنة خالتها، ويحدث انفجار مدوي تموت على إثره إحداهما فتتقمص الأخرى شخصيتها، وتعيش حياتها في توتر وقلق.


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