سر اجتماع أبو ريدة باللاعبين والجهاز الفني للمنتخب قبل موقعة كولومبيا (صور)

عقد المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد والمشرف العام على المنتخب الوطني، اجتماعا مع اللاعبين والجهاز الفني بحضور حازم إمام رئيس البعثة، وأحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد، وذلك بأحد القاعات في فندق إقامة البعثة بإيطاليا.

تحدث أبو ريدة مطالبا اللاعبين بعدم التوتر من جراء الضغوط التي يتعرضون لها، حيث قدم لهم الشكر على ما قدموه من عطاء، مؤكدا على ضرورة ترك انطباع جيد لدي جماهير الكرة في العالم كما حدث عقب مباراة البرتغال، ولابد أن تدرك الفرق المنافسة أن الفراعنة فريق يجب أن يعمل له الجميع ألف حساب.

وأضاف رئيس الاتحاد أن الجيل الحالي مختلف تماما عن جيل 90، لأن الجيل الماضي ظل يستعد للمونديال طوال عام كامل، معربا عن أمله وثقته بأن هذا الفريق قادر على فعل المستحيل، كما حدث طوال الفترات الماضية سواء بالصعود إلى نهائي أمم إفريقيا أو التأهل لنهائيات مونديال روسيا، متفوقا على فرق لها سمعتها الكروية في القارة السمراء.