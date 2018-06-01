نجوم الفن والمجتمع في حفل افتتاح أحد المطاعم التركية بالتجمع (صور)

شهد حفل افتتاح إحدى المطاعم التركية بالتجمع، حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، وذلك مساء الأمس.





وكان من بين الحضور المنتج ياسر سليم والفنان هاني رمزي وخالد سليم وإدوارد والإعلامي عمرو الليثي والاعلامي مجدي الجلاد والفنان أحمد فلوكس والمطربة شذى وألفت عمر وعزة مجاهد والمنتج والفنان محمد محمود عبد العزيز ونهال عنبر ومنظمة الحفلات الشهيرة رباب ابراهيم.





هذا وشهد الحفل تقديم باقة من أشهى المأكولات التركية والمشويات على الفحم، في سحور رمضاني مميز أبهر الحضور.