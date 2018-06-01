ميلان يبدأ التحرك للتعاقد مع جونزالو هيجواين

ذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي نقلاً عن L'Oracolo Rossonero، بأن ميلان يبدو مهتما بمهاجم يوفنتوس جونزالو هيجواين.

وأكد كالتشيو ميركاتو بأن موقع L'Oracolo Rossonero لديه الكثير من المصادر المقربة من ميلان وكانوا أول من تحدثوا عن تعاقد نابولي مع أنشيلوتي.

وذكر L'Oracolo Rossonero في تقرير نقله عنه كلا من IlBianonero وموقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي: "يوفنتوس الذي لم يبرم صفقة حتى الآن مع بيرين أجرى حديثاً مع ميلان بشأن دوناروما. أغلق الروسيونيوي الباب لأنهم ليسوا مستعدين لبيع دوناروما في إيطاليا. خلال هذه المحادثة نفسها، طلب ميلان معلومات عن هيجواين. أخبرهم يوفنتوس أن سعره هو 55 مليون يورو".





وتابع: " يبدو أن فاسوني مهتم للغاية بهيجواين حيث سيفكر ميلان في ذلك، وقد يكون توقيع بونوتشي في الجزء الثاني حيث يمكن إدراج بونافينتورا في الصفقة مثل ديسيجولو الذي كان في صفقة بونوتشي الصيف الماضي".

ليس سراً بأن ميلان يبحث عن مهاجم جديد حيث يمكن أن يكون هيجواين اسم مثير للاهتمام بالنسبة لهم.