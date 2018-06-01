وزير الاتصالات: نسعى لجعل مصر المنفذ الوحيد للكابلات البحرية بالمنطقة
الجمعة 01/يونيو/2018 - 01:30 ص
أحمد الشيخ
أكد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الحكومة تسعى لجعل مصر المنفذ الوحيد الكابلات البحرية بالمنطقة.
يذكر أن كابل الاتصال البحري يقع في قاع البحر ويعتبر جزء من شبكة عالمية يحمل الاتصال عن بعد بين الدول، ويستخدم في نقل البيانات "الإنترنت".
واوضح الوزير على هامش حفل سحور الشركة المصرية للاتصالات، أن هناك سعي حثيث من الحكومة لجعل مصر مركز إقليمي للتكنولوجيا والمالية، وصناعة الإلكترونيات ومراكز البيانات العملاقة بالمنطقة.