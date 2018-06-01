وزير الاتصالات: نسعى لجعل مصر المنفذ الوحيد للكابلات البحرية بالمنطقة

أكد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الحكومة تسعى لجعل مصر المنفذ الوحيد الكابلات البحرية بالمنطقة.





يذكر أن كابل الاتصال البحري يقع في قاع البحر ويعتبر جزء من شبكة عالمية يحمل الاتصال عن بعد بين الدول، ويستخدم في نقل البيانات "الإنترنت".



