ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

التوصل لجهاز لكشف الغش في جامعة بني سويف

الجمعة 01/يونيو/2018 - 03:01 ص
التوصل لجهاز لكشف الغش في جامعة بني سويف
صورة أرشيفية
طباعة
احمد فتحى الدسوقي
 
أعلن الدكتور جودة مبروك عميد كلية الآداب بجامعة بني سويف، الخميس، توصل الدكتور محمد رأفت عضو هيئة التدريس بالكلية لجهاز لكشف الغش.

وأوضح أن الجهاز يقوم بإصدار موجات كهرومغناطيسية يمكنها اكتشاف موجات الهاتف المحمول والواي فاي والبلوتوث، عن طريق إصدار إشارة ضوئية في المكان الذي يصدر منه الاتصال.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
تونس - أساسي
-
x
20:15
-
تركيا - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
21:00
-
إيطاليا - أساسي
مصر - أساسي
-
x
21:15
-
كولومبيا - أساسي
الجزائر - أساسي
-
x
23:00
-
كاب فيردي - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/1/2018 3:30:11 AM