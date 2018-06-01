التوصل لجهاز لكشف الغش في جامعة بني سويف

أعلن الدكتور جودة مبروك عميد كلية الآداب بجامعة بني سويف، الخميس، توصل الدكتور محمد رأفت عضو هيئة التدريس بالكلية لجهاز لكشف الغش.



وأوضح أن الجهاز يقوم بإصدار موجات كهرومغناطيسية يمكنها اكتشاف موجات الهاتف المحمول والواي فاي والبلوتوث، عن طريق إصدار إشارة ضوئية في المكان الذي يصدر منه الاتصال.

