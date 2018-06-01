في ليلة النصف من رمضان.. "كلبش" يوجه ضربة قاضية لـ"نسر الصعيد" !





تفوقت مشاهدات حلقة الأمس من مسلسل "كلبش" لأمير كرارة على مشاهدات "نسر الصعيد" للنجم محمد رمضان.





وحققت الحلقة الـ 15 من مسلسل كلبش التي أذيعت بالأمس أكثر من 3,619,380 مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بينما سجلت الحلقة الـ 14 من نسر الصعيد التي عرضت بالأمس 1,826,089 مشاهدة.





ويشير الفارق الشديد بين عدد مشاهدات الحلقتين إلى تفوق "كلبش" وقدرته على جذب الجمهور على حساب مسلسل محمد رمضان.



