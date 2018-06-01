ننشر أسماء الفائزين في انتخابات المحطات الداخلية للخطوط الجوية

انتهت قبل قليل عملية فرز الأصوات فى الانتخابات النقابية والعمالية في قطاع الطيران المدني، التى جرت اليوم الخميس على مستوى الشركة القابضة للمطارات والشركة المصرية للملاحة الجوية، والشركة المصرية للمطارات، وشركة ميناء القاهرة الجوى، وشركة آفيت لتكنولوجيا المعلومات لاختيار مجالس الإدارات الجديدة، بالانتخاب الحر المباشر.





وتأتي نتائج التصويت الخاص بانتخابات المحطات الداخلية بفوز ٤ مرشحين لنقابة شركة الخطوط الجوية من المحطة: ايهاب قراعة عضوا لمجلس ادارة شركة الخطوط الجوية دورة ٢٠١٨، و" حسين فوزى - فواز سويلم - محمد فكرى- سيد صبحى".



