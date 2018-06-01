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المدريديستا في صدمة.. ماذا قالت الصحف العالمية بعد رحيل زيدان عن ريال مدريد؟

الجمعة 01/يونيو/2018 - 01:17 ص
المدريديستا في صدمة.. ماذا قالت الصحف العالمية بعد رحيل زيدان عن ريال مدريد؟
زيدان
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منى العوضي
 

 

أعلن المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، بشكل مفاجئ للجميع قرار رحيله عن نادي ريال مدريد الإسباني، وذلك بعد أن قاده لتحقيق لقبه الثالث على التوالي بدوري أبطال أوروبا.

 

وفيما يلي يستعرض "الفجر الرياضي" ما قالته الصحف العالمية عن تقديم زيدان استقالته من تدريب ريال مدريد في خطوة غير متوقعة منه.

 

فصحيفة "آس" الإسبانية قالت: "وداعًا وشكرًا على كل شيء، زيدان يُرمي المنشفة: "إذا لم أرى الأمور كما أُريد فمن الأفضل الرحيل بدل القيام بتفاهات"، بوتشيتينو، كلوب، لوف وغوتي مُرشحين لخلافته".

 

فيما وجهت صحيفة "الماركا" الشكر للفرنسي، وكتبت على غلافها: "شكراً زيدان: زيدان يترك خلفه إرث أسطوري و المدريديستا في صدمة، غرفة تبديل الملابس والكثير من رسائل المودة بعد الخروج، بيريز حاول إقناعة لأكثر من ساعتين ورونالدو أكثر المتضررين من الخبر، مدريد على إتصال ببوتشينو".

 

كما عنونت صحيفة "موندو ديبورتيفو" غلافها، قائلة: "ريال مدريد في صدمة".

 

وأشارت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية عبر غلافها إلى أن كونتي مرشح لخلافة زيدان في مدريد.

 

في حين، قالت صحيفة "الميرور" عبر غلافها: "ريال سيسرق بوتش، أسوأ كوابيس توتنهام .. ريال مدريد جعلوا الأرجنتيني هدفهم الأول لخلافة زيدان".

 

وقالت صحيفة "توتو سبورت" خلال غلافها: "صدمة زيدان، وداعًا ريال مدريد، لماذا استقال؟".

 

المدريديستا في صدمة.. ماذا قالت الصحف العالمية بعد رحيل زيدان عن ريال مدريد؟
المدريديستا في صدمة.. ماذا قالت الصحف العالمية بعد رحيل زيدان عن ريال مدريد؟
المدريديستا في صدمة.. ماذا قالت الصحف العالمية بعد رحيل زيدان عن ريال مدريد؟
المدريديستا في صدمة.. ماذا قالت الصحف العالمية بعد رحيل زيدان عن ريال مدريد؟
المدريديستا في صدمة.. ماذا قالت الصحف العالمية بعد رحيل زيدان عن ريال مدريد؟
المدريديستا في صدمة.. ماذا قالت الصحف العالمية بعد رحيل زيدان عن ريال مدريد؟
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