مصرع شاب غرقا بـ"نيل الفشن" في بني سويف

لقى شابًا مصرعه، اليوم الخميس، نتيجة غرقه بمياه نهر النيل بالفشن جنوب محافظة بني سويف، وتم إخطار كل الأجهزة الأمنية بالمركز، لإنتشال الجثة، بوجود وحدة النجدة.



وكان اللواء جرير مصطفى، مدير الأمن، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بغرق "عبدالرحمن. ج" 19 عاما، يقيم بمركز الفشن، وذلك أثناء قيامه بالاستحمام في نهر النيل، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق بالواقعة.

