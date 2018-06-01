ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مصرع شاب غرقا بـ"نيل الفشن" في بني سويف

الجمعة 01/يونيو/2018 - 01:55 ص
مصرع شاب غرقا بـنيل الفشن في بني سويف
صورة أرشيفية
طباعة
احمد فتحى الدسوقي
 
لقى شابًا مصرعه، اليوم الخميس، نتيجة غرقه بمياه نهر النيل بالفشن جنوب محافظة بني سويف، وتم إخطار كل الأجهزة الأمنية بالمركز، لإنتشال الجثة، بوجود وحدة النجدة.

وكان اللواء جرير مصطفى، مدير الأمن، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بغرق "عبدالرحمن. ج" 19 عاما، يقيم بمركز الفشن، وذلك أثناء قيامه بالاستحمام في نهر النيل، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق بالواقعة.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
تونس - أساسي
-
x
20:15
-
تركيا - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
21:00
-
إيطاليا - أساسي
مصر - أساسي
-
x
21:15
-
كولومبيا - أساسي
الجزائر - أساسي
-
x
23:00
-
كاب فيردي - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/1/2018 3:30:03 AM