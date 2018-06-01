ننشر أسماء الفائزين في انتخابات نقابة الخطوط الجوية
الجمعة 01/يونيو/2018 - 01:20 ص
فاتن غلاب
انتهت قبل قليل عملية فرز الأصوات فى الانتخابات النقابية والعمالية في قطاع الطيران المدني، التى جرت اليوم الخميس على مستوى الشركة القابضة للمطارات والشركة المصرية للملاحة الجوية، والشركة المصرية للمطارات، وشركة ميناء القاهرة الجوى، وشركة آفيت لتكنولوجيا المعلومات لاختيار مجالس الإدارات الجديدة، بالانتخاب الحر المباشر.
وتاتي نتائج التصويت الخاص بانتخابات نقابة الخطوط الجوية بعد أن انتهى الفرز فى مبنى التدريب والعمليات الجوية والمبنى الجنوبي والشمالى ومكتب عدلى كالتالى:
عمرو فاروق رئيس بالتزكية
الأعضاء: محمد فكرى ٧٣٣ صوت- حسين فوزى ٧٠٤ صوت - طاهر اسماعيل ٦٨٤ صوت- فواز سويلم ٦٦٦ صوت- سيد صبحى ٥٣٨ صوت - علاء عبدالعال ٤٥٥ صوت - هويدا الليثى ٤٥٢ صوت ويتبقى نتيجة المكاتب والمحطات الداخلية.
وبدأت الانتخابات فى العاشرة صباح اليوم الخميس لاختيار مجلس إدارات شركات قطاع الطيران من العاملين بالقطاع بالتوازى مع الانتخابات النقابية العمالية لنقابة العاملين بالنقل الجوى، وذلك فى التمثيل الأول لها من خلال إجراء الانتخابات لاختيار أعضاء اللجان النقابية العمالية بقطاع الطيران وشركاته المختلفة ثم بعد ذلك تجرى الانتخابات التصعيدية التى يتم من خلالها تشكيل مجلس إدارة النقابة العامة للنقل الجوى ثم المرحلة الأخيرة اختيار مجلس إدارة اتحاد عمال مصر.