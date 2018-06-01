انتهاء عملية فرز أصوات انتخابات النقابية العمالية للشركة القابضة للمطارات
الجمعة 01/يونيو/2018 - 01:14 ص
فاتن غلاب
انتهت قبل قليل عملية فرز الأصوات فى الانتخابات النقابية والعمالية، التى جرت اليوم الخميس على مستوى الشركة القابضة للمطارات والشركة المصرية للملاحة الجوية، والشركة المصرية للمطارات، وشركة ميناء القاهرة الجوى، وشركة آفيت لتكنولوجيا المعلومات لاختيار مجالس الإدارات الجديدة، بالانتخاب الحر المباشر.
وبدأت الانتخابات فى العاشرة صباح اليوم الخميس لاختيار مجلس إدارات شركات قطاع الطيران من العاملين بالقطاع بالتوازى مع الانتخابات النقابية العمالية لنقابة العاملين بالنقل الجوى، وذلك فى التمثيل الأول لها من خلال إجراء الانتخابات لاختيار أعضاء اللجان النقابية العمالية بقطاع الطيران وشركاته المختلفة ثم بعد ذلك تجرى الانتخابات التصعيدية التى يتم من خلالها تشكيل مجلس إدارة النقابة العامة للنقل الجوى ثم المرحلة الأخيرة اختيار مجلس إدارة اتحاد عمال مصر.