انتهاء عملية فرز أصوات انتخابات النقابية العمالية للشركة القابضة للمطارات

انتهت قبل قليل عملية فرز الأصوات فى الانتخابات النقابية والعمالية، التى جرت اليوم الخميس على مستوى الشركة القابضة للمطارات والشركة المصرية للملاحة الجوية، والشركة المصرية للمطارات، وشركة ميناء القاهرة الجوى، وشركة آفيت لتكنولوجيا المعلومات لاختيار مجالس الإدارات الجديدة، بالانتخاب الحر المباشر.



