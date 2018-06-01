أبرز أخبار التوك شو الخميس 31/5/2018: ظهور الحوت الأزرق في البحر الأحمر وعودة شهيرة للتمثيل
الجمعة 01/يونيو/2018 - 03:26 ص
أمنية فوزي - ندى محمد - جهاد جمال - نعيم يوسف - كساب أحمد
تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
باحث اقتصادي: الوضع في مصر يتحسن ولكن المواطن لن يشعر به الآن
قال محمد نجم، الباحث الاقتصادي، إن عجز الموازنة هو الفارق بين مصروفات الدولة وإيراداتها، والنسبة بين العجز إلى الناتج الاجمالي كلما انخفضت تكون مؤشر على تحسن الوضع الاقتصادي ولكن المواطن مازال لا يشعر بهذا الأمر والسبب هو خروجنا من حالة اقتصادية صعبة للغاية والتحسن يتطلب فترة طويلة للشعور به في الشارع.
وزير النقل: دعم المحروقات أضر بالاقتصاد المصري والنقل النهري
أكد هشام عرفات، وزير النقل، أن دعم المحروقات أضر بالاقتصاد المصري والنقل النهري لكونه شجع النقل عبر الطرق، متابعا أنه في ظل منظومة الفكر الجديد سيتم الاعتماد على النهر والبحر في النقل مجددا.
مصطفى بكري يكشف تفاصيل جلسة أداء "السيسي" لليمين الدستورية أمام البرلمان
قال الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، إن الرئيس السيسي سيحلف القسم الدستوري في مجلس النواب لأول مرة بعد أحداث 25 يناير، موضحًا أن الرئيس سيدخل مجلس النواب في موقع مهم ومهيب، وسيدخل صالون خاص به في مجلس النواب، وسيكون في استقباله رئيس مجلس النواب ووكيلين والأمين العام، وسيرى الرئيس فيلم تسجيلي لمدة 7 دقائق، وسيدخل الرئيس إلى القاعة الرئيسية في حوالي الساعة الحادية عشر صباحًا.
شهيرة تعلن عن عودتها للتمثيل مرة أخرى: "فنانة عملتلي عمل واتفك" (فيديو)
كشف "شيخ الحارة"، عن حقيقة عودة الفنانة الكبيرة "شهيرة" للفن، قائلًا إنها ستعود للتمثيل في دور جديد، وعلى وشك الإمضاء على الورق.
نائب وزير الصحة للسكان: "الشاب عايز يبقى مدير فور تخرجه" (فيديو)
دعا الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان، إلى محاربة الفقر في المجتمع المصري، موضحا أنه لا بد من تصحيح النظرة المجتمعية للتعليم ومردودها، مشيرًا إلى أنه تم إهدار قيمة التعليم من خلال الأعمال الدرامية، فأصبح الخريج يريد أن يعمل كمدير فور تخرجه.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
باحث اقتصادي: الوضع في مصر يتحسن ولكن المواطن لن يشعر به الآن
قال محمد نجم، الباحث الاقتصادي، إن عجز الموازنة هو الفارق بين مصروفات الدولة وإيراداتها، والنسبة بين العجز إلى الناتج الاجمالي كلما انخفضت تكون مؤشر على تحسن الوضع الاقتصادي ولكن المواطن مازال لا يشعر بهذا الأمر والسبب هو خروجنا من حالة اقتصادية صعبة للغاية والتحسن يتطلب فترة طويلة للشعور به في الشارع.
وزير النقل: دعم المحروقات أضر بالاقتصاد المصري والنقل النهري
أكد هشام عرفات، وزير النقل، أن دعم المحروقات أضر بالاقتصاد المصري والنقل النهري لكونه شجع النقل عبر الطرق، متابعا أنه في ظل منظومة الفكر الجديد سيتم الاعتماد على النهر والبحر في النقل مجددا.
مصطفى بكري يكشف تفاصيل جلسة أداء "السيسي" لليمين الدستورية أمام البرلمان
قال الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، إن الرئيس السيسي سيحلف القسم الدستوري في مجلس النواب لأول مرة بعد أحداث 25 يناير، موضحًا أن الرئيس سيدخل مجلس النواب في موقع مهم ومهيب، وسيدخل صالون خاص به في مجلس النواب، وسيكون في استقباله رئيس مجلس النواب ووكيلين والأمين العام، وسيرى الرئيس فيلم تسجيلي لمدة 7 دقائق، وسيدخل الرئيس إلى القاعة الرئيسية في حوالي الساعة الحادية عشر صباحًا.
شهيرة تعلن عن عودتها للتمثيل مرة أخرى: "فنانة عملتلي عمل واتفك" (فيديو)
كشف "شيخ الحارة"، عن حقيقة عودة الفنانة الكبيرة "شهيرة" للفن، قائلًا إنها ستعود للتمثيل في دور جديد، وعلى وشك الإمضاء على الورق.
نائب وزير الصحة للسكان: "الشاب عايز يبقى مدير فور تخرجه" (فيديو)
دعا الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان، إلى محاربة الفقر في المجتمع المصري، موضحا أنه لا بد من تصحيح النظرة المجتمعية للتعليم ومردودها، مشيرًا إلى أنه تم إهدار قيمة التعليم من خلال الأعمال الدرامية، فأصبح الخريج يريد أن يعمل كمدير فور تخرجه.
إخصائي جلدية: تم القضاء على "الجذام" بنسبة 90%
قال الدكتور نادير صبحي إخصائي الجلدية والتناسلية بمستشفى الحوض المرصود، أن مرض الجذام أوشك على الانتهاء بسب توافر الأدوية الفعالة في القضاء على المرض، متابعًا، أنه بنسبة 90% تم القضاء على مرض الجذام، مطالبًا الدولة بعمل حملات توعية للمواطنين.
إذاعة الإسكندرية تبث الأذان قبل موعده بـ6 دقائق.. وداعية: "ذنب الناس اللي فطرت في رقبتهم"
قال الشيخ سيد خطاب، داعية إسلامي، إن إذاعة الإسكندرية قامت بإذاعة الأذان قبل وقته بـ6 دقائق، وهناك الكثير من الأسر فطرت بسبب هذا الأذان، معقبًا: "ذنب الناس اللي فطرت دي في رقبة إذاعة الإسكندرية".
وزير البيئة عن ظهور الحوت الأزرق في البحر الأحمر: لا يوجد خطورة منه
علق الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، على ظهور الحوت الأزرق في البحر الأحمر، قائلا: لا يوجد خطورة منه على الإنسان لأنه يتغذى على القشيرات، لافتًا إلى أن وجوده في البحر الأحمر لم يحدث من قبل.
قال الدكتور نادير صبحي إخصائي الجلدية والتناسلية بمستشفى الحوض المرصود، أن مرض الجذام أوشك على الانتهاء بسب توافر الأدوية الفعالة في القضاء على المرض، متابعًا، أنه بنسبة 90% تم القضاء على مرض الجذام، مطالبًا الدولة بعمل حملات توعية للمواطنين.
إذاعة الإسكندرية تبث الأذان قبل موعده بـ6 دقائق.. وداعية: "ذنب الناس اللي فطرت في رقبتهم"
قال الشيخ سيد خطاب، داعية إسلامي، إن إذاعة الإسكندرية قامت بإذاعة الأذان قبل وقته بـ6 دقائق، وهناك الكثير من الأسر فطرت بسبب هذا الأذان، معقبًا: "ذنب الناس اللي فطرت دي في رقبة إذاعة الإسكندرية".
وزير البيئة عن ظهور الحوت الأزرق في البحر الأحمر: لا يوجد خطورة منه
علق الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، على ظهور الحوت الأزرق في البحر الأحمر، قائلا: لا يوجد خطورة منه على الإنسان لأنه يتغذى على القشيرات، لافتًا إلى أن وجوده في البحر الأحمر لم يحدث من قبل.
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