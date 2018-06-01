"القاضي": معدلات نمو قطاع الاتصالات ستشهد ارتفاعا خلال الربع الثانى من العام
الجمعة 01/يونيو/2018 - 01:04 ص
أحمد الشيخ
أكد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات ينمو بوتيرة مستمرة، مشيرا إلى أن القطاع حقق نمو خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة ١٤٪ مقسمة قطاع الاتصالات ٩,٥٪ والتكنولوجيا ٤.٥٪.
وأوضح خلال تصريحات صحفية على هامش سحور الشركة المصرية للاتصالات، أن سوق الاتصالات والتكنولوجيا في مصر جاذب للشركات العالمية، مؤكدا أن مدينة المعرفة ستجمع مراكز البحث والتطوير لكبرى الشركات على رأسهم شركة شنايدر الكتريك.