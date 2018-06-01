"القاضي": معدلات نمو قطاع الاتصالات ستشهد ارتفاعا خلال الربع الثانى من العام

أكد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات ينمو بوتيرة مستمرة، مشيرا إلى أن القطاع حقق نمو خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة ١٤٪ مقسمة قطاع الاتصالات ٩,٥٪ والتكنولوجيا ٤.٥٪.



