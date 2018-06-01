هدف من ميسي أو نيمار يساوي 10 آلاف وجبة مدرسية

ستصبح تكلفة كل هدف يسجله ليونيل ميسي، أو نيمار، اعتبارا من اليوم، في البطولات الرسمية، بما فيها مونديال 2018 في روسيا، 10 آلاف وجبة مدرسية ستتكفل بها إحدى الشركات، لأطفال أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.

وقال نجما كرة القدم "نتطلع إلى أن يسهم هذا الجهد في إتاحة الفرصة لمزيد من الأطفال كي يصبحوا رقم 10"، وذلك في بيان بثته الشركة لتقديم مبادرتها.

وأعلنت شركة بطاقات دفع إلكترونية اليوم، أنها ستتبرع بـ10 آلاف وجبة مدرسة لصالح البرنامج العالمي للأغذية التابع للأمم المتحدة في كل مرة يسجل فيها الأرجنتيني ميسي أو البرازيلي نيمار.

وأكد ميسي "فخور بكوني جزءا من هذه الحملة التي ستساعد على تغيير حياة آلاف الأطفال في بلادي ومناطق أخرى من العالم. أتمنى أن ترسم هذه المبادرة أكبر عدد ممكن من الابتسامات على وجوه الأطفال".

من جانبه، أعرب نيمار عن سعادته بالمساهمة في ضمان "حصول أطفال المنطقة على طبق ومزيد من الأمل"، مؤكدا "نعلم كلاتينيين أنه بوسعنا عمل أمور عظيمة إذا اتحدنا وهذا نموذج على ذلك. معا نستطيع القضاء على الجوع".