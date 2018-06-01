في عيد ميلادها.. معلومات لا تعرفونها عن طروب

تحتفل الفنانة اللبنانية المعتزلة طروب، بعيد ميلادها الحادي والثمانين.

وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ٥ معلومات عن طروب:-

١- ولدت طروب واسمها الحقيقي أمل إسماعيل جركس، في الأول من يونيو ١٩٣٧، وهي مغنية لبنانية من أصل شركسي وتحمل الجنسية الأردنية.





٢- بزغ نجمها في فترتي الستينات والسبعينات من القرن العشرين كممثلة سينمائية ومغنية.





٣- تزوجت المطرب اللبناني الفلسطيني محمد جمال، وقدما معًا ثنائيا فنيًا ناجحًا عرف باسم "جمال الطروب"، ثم تطلقا.





٤- قدمت العديد من الأغاني الناجحة أشهرها "يا صبابين الشاي"، إلى جانب العديد من الأفلام مع كبار الفنانين من بينهم دريد لحام وسعاد حسني.





٥- ارتدت الحجاب واعتزلت الفن في عام 1994.



