في عيد ميلادها.. معلومات لا تعرفونها عن طروب
الجمعة 01/يونيو/2018 - 12:59 ص
شيماء عطية
تحتفل الفنانة اللبنانية المعتزلة طروب، بعيد ميلادها الحادي والثمانين.
وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ٥ معلومات عن طروب:-
١- ولدت طروب واسمها الحقيقي أمل إسماعيل جركس، في الأول من يونيو ١٩٣٧، وهي مغنية لبنانية من أصل شركسي وتحمل الجنسية الأردنية.
٢- بزغ نجمها في فترتي الستينات والسبعينات من القرن العشرين كممثلة سينمائية ومغنية.
٣- تزوجت المطرب اللبناني الفلسطيني محمد جمال، وقدما معًا ثنائيا فنيًا ناجحًا عرف باسم "جمال الطروب"، ثم تطلقا.
٤- قدمت العديد من الأغاني الناجحة أشهرها "يا صبابين الشاي"، إلى جانب العديد من الأفلام مع كبار الفنانين من بينهم دريد لحام وسعاد حسني.
٥- ارتدت الحجاب واعتزلت الفن في عام 1994.
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