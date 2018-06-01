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في عيد ميلادها.. معلومات لا تعرفونها عن طروب

الجمعة 01/يونيو/2018 - 12:59 ص
في عيد ميلادها.. معلومات لا تعرفونها عن طروب
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شيماء عطية
 

تحتفل الفنانة اللبنانية المعتزلة طروب، بعيد ميلادها الحادي والثمانين.


وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ٥ معلومات عن طروب:-


١- ولدت طروب واسمها الحقيقي أمل إسماعيل جركس، في الأول من يونيو ١٩٣٧، وهي مغنية لبنانية من أصل شركسي وتحمل الجنسية الأردنية.


٢- بزغ نجمها في فترتي الستينات والسبعينات من القرن العشرين كممثلة سينمائية ومغنية.


٣- تزوجت المطرب اللبناني الفلسطيني محمد جمال، وقدما معًا ثنائيا فنيًا ناجحًا عرف باسم "جمال الطروب"، ثم تطلقا.


٤- قدمت العديد من الأغاني الناجحة أشهرها "يا صبابين الشاي"، إلى جانب العديد من الأفلام مع كبار الفنانين من بينهم دريد لحام وسعاد حسني.


٥- ارتدت الحجاب واعتزلت الفن في عام 1994.


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