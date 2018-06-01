اتحاد الكرة: كوبر مستمر مع الفراعنة بعد المونديال

أكد أسامة إسماعيل مدير الإعلام باتحاد الكرة، استمرار هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب بعد مونديال روسيا المقرر إقامته في الرابع عشر من الشهر الجاري.

وقال إسماعيل في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون سبورت": " عندما ناقشنا مع كوبر تجديد عقده أخبرنا بأن الوقت ليس مناسب ولكنه أكد لنا استمراره معنا عقب كأس العالم".

واختتم إسماعيل تصريحاته قائلاً: " عندما سئل في المؤتمر الصحفي عن سبب قلة أهداف المنتخب علق قائلاً (عقدي لم يكن به عدد محدد من الأهداف ولكن كان هناك أهداف أخرى وهي بطولتي أمم إفريقيا وكأس العالم) ورد إيهاب لهيطه بأنه في العقد المقبل ستكون الأهداف الفوز بأمم إفريقيا والتأهل لدور الثمانية في كأس العالم".