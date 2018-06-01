عاجل.. استشهاد عميد شرطة بالفيوم

استشهد العميد حسين حربي، مأمور مركز أبشواي بالفيوم، أثناء فض مشاجرة بقرية الجيلاني، على ضفاف بحيرة قارون.

وكان "حربي" انتقل لمكان واقعة بلاغ من أهالي قرية الجيلاني، التابعة لمركز أبشواي على ضفاف بحيرة قارون بنشوب مشاجرة بالقرية بالطوب والحصى فيما بينهم، وأثناء فضه لطرفي المشاجرة، وقع نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بإصابة العميد حسين حربي مأمور مركز شرطة إبشواي بأزمة قلبية مفاجئة، وهو في طريقه لفحص بلاغ بوجود مشاجرة بين عائلتين، بالقرب من بحيرة قارون.



