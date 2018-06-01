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عاجل.. الكشف عن موعد إعلان القائمة النهائية للمنتخب قبل المونديال

الجمعة 01/يونيو/2018 - 12:47 ص
عاجل.. الكشف عن موعد إعلان القائمة النهائية للمنتخب قبل المونديال
منتخب مصر
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ريهام عبد المحسن
 

أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، أن قائمة المنتخب النهائية ستتحدد في الرابع من الشهر الجاري.

 

وقال لهيطة في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون سبورت": "هناك تركيز كبير من اللاعبين في المعسكر وسنواجه كولومبيا وهي فريق كبير يشارك في كأس العالم".

 

وأضاف: "سنحدد قائمة المنتخب في الرابع من الشهر الجاري ومعنا فيها 29 لاعبا والجميع سيسافر معنا لبلجيكا ومن ليس لديه حظ لن يكمل معنا وجميع اللاعبين متحمسين ويرغبون في المشاركة في البطولة".

 

واختتم لهيطه تصريحاته قائلاً: "فور حدوث إصابة صلاح تابعناه لحظة بلحظة حتى الآن وسيكون معنا في معسكر القاهرة يوم 9 يونيو للسفر معنا بعد ذلك لروسيا والإصابة ستكون 3 أسابيع وسنحاول كسر هذه المدة ليشارك مع المنتخب في المونديال".

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