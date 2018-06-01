إعفاء مدير مستشفى الإبراهيمية بالشرقية من منصبه.. وإحالة أطباء للتحقيق





وجاء ذلك لضعف الإشراف وتغيب الأطباء عن النوبتجية، ما أخل بسير العمل وتقديم الخدمات الطبية للمترددين على المستشفى، وكلف الدكتور فكري الطنطاوي مدير المكتب الفني والمشرف علي مكتب وكيل الوزارة بالتوجه إلى المستشفي وتسليم الدكتور السيد مهام عمله فور إصدار القرار.



كما أكد وكيل الوزارة علي مديري الإدارات الصحية والمستشفيات بالمتابعة اللصيقة والجيدة لجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية وذلك ترسيخًا لمبدأ الثواب والعقاب، كما كلف جميع مديري العموم ومديري الإدارات الفنية والتفتيش المالي والإداري والمتابعة بالمديرية بالمرور علي منافذ تقديم الخدمة الصحية في أوقات متفرقة وخاصة فترة النوبتجيات والسهر، ورفع تقرير فوري والإفادة أولًا بأول.



وأكد وكيل الوزارة على ضرورة بذل أقصي جهد لتحسين الخدمة فى المستشفيات العامة والمركزية وتحديد الاحتياجات أولا بأول فضلًا عن الإهتمام بالنظافة والمعاملة الحسنة مع المرضي وذويهم وضرورة توحيد الجهود للرفع من مستوى أداء الخدمات وتحديد الأولويات والانضباط فى العمل ومكافأة المجد ومحاسبة المقصر.

قرر الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إعفاء مدير مستشفى الإبراهيمية المركزي من مهام منصبه، وتكليف الدكتور السيد عبد السلام السيد بتيسير أعمال مدير المستشفى، وإحالة عدد من الأطباء للتحقيق بالشؤون القانونية بالمديرية، وندب أحد عمال المستشفى إلى مستشفى ههيا المركزي لحين انتهاء التحقيقات.