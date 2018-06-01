صلاح عبد الله ينعي نجل محمد فضل بعد وفاته
الجمعة 01/يونيو/2018 - 12:42 ص
شيماء عطية
نعى الفنان صلاح عبد الله، الطفل إسماعيل ابن لاعب النادي الأهلي المعتزل محمد فضل، والذي وافته المنية إثر حادث سير.
وكتب عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا حول ولا قوة إلا بالله،، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون".
وأضاف صلاح عبد الله: "ربنا يصبر قلبك يا فضل يا بني ويرحمهم ويرحمنا".
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