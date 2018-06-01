صلاح عبد الله ينعي نجل محمد فضل بعد وفاته

نعى الفنان صلاح عبد الله، الطفل إسماعيل ابن لاعب النادي الأهلي المعتزل محمد فضل، والذي وافته المنية إثر حادث سير.





وكتب عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "‏‏‏‏‬⁩‏لا حول ولا قوة إلا بالله،، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون".





‏وأضاف صلاح عبد الله: "ربنا يصبر قلبك يا فضل يا بني ويرحمهم ويرحمنا".











