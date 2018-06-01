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مصرع شخصين وإصابة آخر إثر حادث مروع في الشرقية

الجمعة 01/يونيو/2018 - 01:45 ص
مصرع شخصين وإصابة آخر إثر حادث مروع في الشرقية
صورة أرشيفية
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سمر السيد -إسلام علي
 
وقع حادث تصادم موتسيكل بسيارة بطريق الريست في صان الحجر بمحافظة الشرقية، مما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة آخر.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم موتسيكل بسيارة بطريق الريست في صان الحجر ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة شخص بكدمات وجروح وسحجات خفيفة.

تم التحفظ علي الجثث بمشرحة مستشفي الحسينية العام.
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