مصرع شخصين وإصابة آخر إثر حادث مروع في الشرقية

وقع حادث تصادم موتسيكل بسيارة بطريق الريست في صان الحجر بمحافظة الشرقية، مما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة آخر.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم موتسيكل بسيارة بطريق الريست في صان الحجر ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة شخص بكدمات وجروح وسحجات خفيفة.



تم التحفظ علي الجثث بمشرحة مستشفي الحسينية العام.