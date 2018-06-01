"مكافحة الفيروسات": 80% من مرضى فيروس سي لا يعلمون إصابتهم

قال الدكتور يحيى الشاذلي، نائب رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن المرحلة الأولى من علاج فيروس سي كانت تستهدف المرضى الذين يعلمون أنهم مصابون، لافتًا إلى أن 15 لـ20% لا يعرفون أنهم مصابون بفيروس سي، و80% من المرضى لا يعلمون بذلك.



وأضاف "الشاذلي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن اللجنة حاليًا تعمل على التحليل للمواطنين للتأكد من إصابتهم بفيروس سي أم لا، ومن ثم علاجهم، لافتًا إلى أن الوزارة في المرحلة الأولى تمكنت من علاج مليون مواطن، وهناك مخطط للتخلص من فيروس سي في عام 2020، وفقَا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأشار إلى أن نسبة المصابين بفيروس سي في المواطنين الذين يقل أعمارهم عن 18 عامًا لا تزيد عن 1%، لافتًا إلى أن اللجنة لن تقوم بالكشف على المواطنين الذين يزيد أعمارهم عن 60 عامًا في الدوريات التي تسير في كل المحافظات، ومن يشعر في هذا العمر بإصابته بفيروس سي عليه التوجه لللكشف، وفي حالة إصابته سيتم توفير له العلاج.



وتابع أن الوزارة انتهت من مسح 6 مليون مواطن للتاكد من عدم وجود فيروس سي، معقبًا: "ده تعداد سكان دولة".

