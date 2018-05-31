د. احمد ابورحيل يكتب: الاحزاب ...مابين الاندماج والاندثار

عاشت الحياة الحزبية فى مصر الأيام القليلة الماضية ولا تزال تعيش حالة من التخبط مابين الاندماج والاندثار،وحالة من الصراع مابين مؤيد ومعارض لفكرة الاندماج ،إلا أن كلاً من الجانبين لديه من الاسباب مايستند عليه .

ففى الفترة الاخيرة فقدت الاحزاب السياسية الكثيرمن قواعدها الشعبية واضاعت بوصلتهابإعتبارها محوراً رئيسياً فى خلق التوازن بالمشهد السياسى،وإنعكس ضعف أداء هذه الاحزاب على تعاطى عموم المصريين معها،حيث بات اغلبهم يرى أن الاحزاب أدوات انتخابيىة سرعان مايخبو صوتها بإنتهاء الانتخابات .

وإذا ماتتبعنا تاريخ الحياة الحزبية فى مصر نجد إنه مر بالمراحل الاتية :

اولاً:المرحلة التكوينية التى سبقت ثورة 1919م

والتى تميزت بوجود مجلس شورى النواب الذى لعب دوراًسياسياً بارزاً، حيث قام بتهيئة الاجواء للتفكير فى العمل الحزبى،وكانت الأحزاب فى هذا الوقت فريقين فريق يدافع عن الاستقلال وفريق آخر مع سلطة الاحتلال.

ثانياً:مرحلة التعددية الحزبية من 1919م إلى 1952م

اتاح دستور 1923م فى هذه المرحلة إطاراً قانونياً لتنوع الحياة الحزبية فى مصر،حيث ساد البلاد نوع من الحرية والمدنية ،ورغم التعددية الحزبية فى هذه المرحلة إلا إنه سيطر عليها حزب الوفد الذى حدث صراع بينه وبين القصر فيما بعد،ويمكن تقسيم الاحزاب فى هذه المرحلة إلى الآتى :

الاحزاب الليبرالية وعلى رأسها الكتلة الوفدية،والاحزاب الاشتراكية وعلى رأسها حزب الفتاه الذى سمى فيما بعد بالحزب الاشتراكى،الاحزاب الموالية للملك وفى مقدمتها حزب الشعب وحزب الاتحاد الاول ،الاحزاب النسائية وفى مقدمتها الحزب النسائى الوطنى ،الاحزاب الدينية وفى مقدمتها الإخوان المسلمين .

ثالثاً:مرحلة التنظيم السياسى الواحد من 1953م الى 1976م

حيث فى هذه المرحلة اتخذ مجلس قيادة الثورة قرار بإلغاء الأحزاب السياسية نتيجة لفساد الأحزاب التى كانت موجودة على الساحة آنذاك،وبدأت مصر مرحلة جديدة اتسمت بالاعتماد بصفة رئيسية على التنظيم السياسى الواحد ،حيث تم تنظيم "هيئة التحرير "فى يناير 1953م،ثم إلغائها وإنشاء "الاتحاد القومى "عام 1956م،ثم الاتحاد الاشتراكى العربى عام 1964م كتنظيم سياسى شعبى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة بدلاً من الاتحاد القومى .

رابعاً:المرحلة التعددية من 1977م الى25يناير 2015م

عادت تعددية الاحزاب مرة اخرى فى هذه المرحلة فى ظل دستور 1971م وتعديلاته بقانون 40 لسنة 1977م ،حيث قرر الرئيس السادات انشاء ثلاثة منابر حزبية هى اليمين والوسط واليسار.

وتم تشكيل لجنة شئون الاحزاب عام 2005 باعتبارها مراقب ومهيمن على عمل هذه الاحزاب خاصة المعارضة منها ،ورغم القيود القانونية والاجرائية التى وضعتها لجنة شئون الاحزاب على تأسيس الاحزاب ،ورغم هيمنة الحزب الوطنى المنحل على هذه المرحلة،فقد شكل القضاء المصرى حصناً وملاذاً اخيراً لتأسيس الاحزاب فقد نشأ مايقرب من حوالى عشرين حزب بقوة القانون،والواضح انه فى هذه المرحلة كانت الحياة الحزبية فى نطاقها الحزبى الواحد ولكن فى قالب تعددى.

خامساً:مرحلة مابعد الخامس والعشرين من يناير 2011م

بعد سقوط النظام السابق وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ادارة شئون البلاد ،بدأت عملية مراجعة شاملة للاطار الدستورى والقانونى المنظم للحياة السياسية فى مصر على النحو الذى يعالج التشوهات والاختلالات، التى هيمنت على المرحلة السابقة ،بما يحقق ويلبى طموحات المصريين ويتفق مع اهداف الثورة، ويكرث الحياة الديمقراطية، ويرسى دولة القانون والمؤسسات ،ونتيجة لذلك ظهر العديد من الاحزاب السياسية .

سادساً: الحالة الراهنة للأحزاب فى مصر

ورغم تزايد عدد الاحزاب السياسية إلى حوالى 106 حزب إلا إنه مازالت الحياة السياسية فى مصر لاتنعم بوجود فى الشارع،وليس لها تأثير واضح على الرأى العام، ولا حتى تأثير على الحكومة الذى هو أساس عملها.

حيث إنه فى ظل حالة الكساد الاقتصادى والسياسى الذى تعيشه الاحزاب ،اتجهت معظم الاحزاب إلى تفضيل الاعمال المجتمعية على الاعمال السياسية والدفاع الاجتماعى الذى هو اساس قيامها ،فتحولت الأحزاب السياسية إلى نوادى تثقيفية وترفيهية ،بدلاً من كونها مدارس سياسية تقوم بنشر الوعى السياسى والفكر الادارى وتأهيل الشباب للقيادة .

ويعود الوضع الذى تعيشه الأحزاب فى مصر إلى السياسات التى كانت تمارسها الحكومات المتعاقبة ـ فى ظل الحزب الوطنى ـ ضد الأحزاب وتهميش دورها فى القضاء على على فكرة وجود حزب مناوئ لها على السلطة، مماترك موروثاً لدى الاحزاب بأنه لا مكان للمعارضة ،وترك فى نفوس رجال الاحزاب أن الدولة لاتهتم بالاحزاب رغم قيام ثورتين فى زمن قصير،ونتيجة لوجود هذا الفراغ السياسى الذى اتضح بشراسة عند عدم وجود سياسى يقوم بترشيح نفسه على منصب رئيس الجمهورية إلا بعد العديد من المحاولات والمشاورات .

ومن هنا جاءت فكر الرئيس إلى دعوة الاحزاب السياسية إلى الاندماج معاً فى عدد صغير من الأحزاب الكبيرة القادرة على تلبية متطلبات المواطنين،ولضمان استمراريتها فى معترك الحياة السياسية.

وأشار خبراء إلى أن الاندماج يجعل جملة الاحزاب الموجودة مابين 5إلى 6 أحزاب قوية،وأن الاندماج يفيد المواطنين فى أن يتعرفوا على الأحزاب الموجودة فى بلدهم ،ويتيح الفرصة لتعدد الكفاءات ،وهو مايسهل المهمة أمامها فى الوصول الى الجماهير .

وأشار آخرون أن ظاهرة الاندماج ظاهرة ايجابية لإنها توحد الصفوف الحزبية للقوى الوطنية فى هذه الفترة التاريخية ،وهو مايحول دون التفرقة التى يسودها جو الأنانية والعنصرية والتفتت والإنقسام والتشرد.

وشهدت بعض البلدان نوع من الاندماجات الناجحة للأحزاب كاسبانيا عام 1976م المستند إلى وعى جماهيرى .والسؤال هنا هل دينا مثل هذا الوعى لدى مواطنينا فى مصر ؟

وأنا هنا لا أعارض فكرة الاندماج أو اؤيدها ولكن يجب علينا أن نؤهل انفسنا وفكرنا وثقافتنا وبيئتنا و مؤسساتنا للعمل الحزبى الحقيقى وإنه إذا اتجهت الاحزاب السياسية إلى الاندماج فيجب أن تراعى الآتى :

يجب أن نعترف بالتعددية الحزبية، ترك المصلحة الشخصية جانباً والدفاع عن المصلحة العامة ،أن تكون الاندماجات بين الاحزاب السياسية ذات الايديولوجية الواحدة ،أن نتنازل عن الزعامة والوجاهة التى يدافع عنها رؤساء الاحزاب الورقية ،أن يكون لدى الاحزاب دوراً رئيسيا فى المعارضة والحكم وأن يكون لديها حلم واضح وصريح للوصول إلى السلطة ،أن يكون قرار الأحزاب نابعاً من داخلها وليس من خارجها ،أن تكون الاحزاب ذات سيادة وليست مسودة من إحد ،فالأحزاب السياسية ليست ترفاً ،ففى ظل التحول الديمقراطى الذى تشهده مصر تأتى اهمية دور الاحزاب السياسية بحيث تصبح أداة فعالة لممارسة ديمقراطية حقيقية ، وأن لها دور هام وفعال فى إيجاد نظام للحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتحويل الإنقسامات الطبيعية المتعارضة داخل المجتمع إلى انقسامات طبيعية منظمة وقوى متنافسة تمثل بدورها محركاً رئيسياً للنشاط السياسى .

وفى النهاية يجب علينا إذا قمنا بإتخاذ أى قرار أن نهئ الوضع له تشريعياً واجتماعياً وفكرياً،حتى تكون مرحلة نتائج هذا القرار مؤثرة بشكل ايجابى فى حياة مصر

حفظ الله مصر ،اصلح الله الحياة السياسية...



