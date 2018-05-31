دينا الوديدي تشعل حماس جمهورها في حفلها الرمضاني بالأوبرا (فيديو)
الخميس 31/مايو/2018 - 11:31 م
سعد نبيل، تصوير: علي فهيم
تألقت المطربة الشابة دينا الوديدي، في حفلها المنظم ضمن السهرات الرمضانية على خشبة المسرح المكشوف بدار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، حيث شهد الحفل حضور عدد كبير من الجمهور وعشاق المطربة.
فيما تفاعل عدد ملحوظ من الحاضرين مع "الوديدي" ، خلال تقديمها مجموعة من اغانيها المتميزة، منها "بلاد العجايب، وتروح وترجع" ، وغيرها.
جدير بالذكر، أن دينا الوديدي مطربة شابة لها طابع خاص في أدائها يميزها عن غيرها، وجاءت بدايتها مع الغناء عام 2008 من خلال فرقة "الورشة"، وبعد ذلك جاء قرارها بالتركيز في الغناء كمشروع خاص، وقامت بتأسيس فرقتها الخاصة عام 2011 وكانت بداية انطلاقها في الغناء، بعدها قدمت عدة تجارب مع مجموعة من الموسيقيين المميزين منهم الموسيقار فتحي سلامة، فرقة مسار إجباري، الفنان هاني عادل وغيرهم.
فيما تفاعل عدد ملحوظ من الحاضرين مع "الوديدي" ، خلال تقديمها مجموعة من اغانيها المتميزة، منها "بلاد العجايب، وتروح وترجع" ، وغيرها.
جدير بالذكر، أن دينا الوديدي مطربة شابة لها طابع خاص في أدائها يميزها عن غيرها، وجاءت بدايتها مع الغناء عام 2008 من خلال فرقة "الورشة"، وبعد ذلك جاء قرارها بالتركيز في الغناء كمشروع خاص، وقامت بتأسيس فرقتها الخاصة عام 2011 وكانت بداية انطلاقها في الغناء، بعدها قدمت عدة تجارب مع مجموعة من الموسيقيين المميزين منهم الموسيقار فتحي سلامة، فرقة مسار إجباري، الفنان هاني عادل وغيرهم.