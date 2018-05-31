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نائب وزير الصحة للسكان: نسعى لتطوير التعليم الفني ليصبح 5 أعوام (فيديو)

الخميس 31/مايو/2018 - 11:43 م
نائب وزير الصحة للسكان: نسعى لتطوير التعليم الفني ليصبح 5 أعوام (فيديو)
الدكتور طارق توفيق
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أمنية فوزي
 

قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان ورئيس المركز القومي للسكان، إنهم يسعوا إلى تطوير التعليم الفني، وأجروا دراسة مع وزارة التربية والتعليم لتطوير التعليم الفني وتحسين مخرجاته.

وأوضح "توفيق"، خلال حواره ببرنامج "حقائق وأسرار"، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الخميس، أن التعليم الفني هو جزء أساسي من الاقتصاد، والكثير من الدول تعتمد عليه اقتصاديًا.

وأضاف أنه يوجد مليون و300 ألف طالب في التعليم الفني وفقًا لآخر تعداد، مشددًا على ضرورة العمل المجتمعي لتوفير فرص عمل للتعليم الفني، متابعًا: "نسعى لتطوير التعليم الفني حتى يصبح 5 أعوام".
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