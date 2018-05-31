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المصري يحدد سعر بيع محمد حمدي

الخميس 31/مايو/2018 - 11:35 م
المصري يحدد سعر بيع محمد حمدي
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الفجر الرياضي
 

 

حدد النادي المصري البورسعيدي، مبلغ 40 مليون جنيه كسعر لبيع محمد حمدي الظهير الأيسر للفريق.

 

أكد علي الطرابيلي، المتحدث الرسمي للمصري البورسعيدي في تصريحات صحفية،  أن محمد حمدي أفضل ظهير أيسر في مصر ولن يتم بيعه بأقل من 40 مليون جنيه.

 

كما أوضح أن المصري لم يتلقي عروض رسمية بخصوص التعاقد مع حمدي، وستعقد إدارة النادي البورسعيدي اجتماعًا مع حسام حسن من أجل تحديد مصير اللاعب.

 

 

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