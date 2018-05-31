نشأت الديهي يكشف تاريخ الأب الروحي للصهيونية العالمية



كشف الإعلامي نشأت الديهي، أن ديفيد بن جوريون، الأب الروحي للصهيونية العالمية، هو أول رئيس وزراء للكيان المحتل، وأول من أعلن قيام دولة إسرائيل، معقبًا: "شياطين الشر".



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر"، المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الخميس، أنه يهودي ولد في إحدى مدن بولندا، وذهب إلى فلسطين 1906، منذ نعومة أظافره، وكان يعمل صحفيًا بإحدى الصحف داخل الأراضي الفلسطينية.



وتابع أنه قاد حركات تغيير العمالة الفلسطينية بالعمالة اليهودية، وتعلم اللغة الإنجليزية منذ بداياته، وعاش 87 عامًا في ضلال وظلم وأنشأ العمل المسلح، وكون جماعة مسلحة لحفظ الأمن في مستوطنات اليهود في فلسطين.



ولفت "الديهي"، إلى أنه أعلن قيام الاحتلال الإسرائيلي في 1948، وأصبح رئيسًا للوزراء.

