"نقابة الصحفيين" تكرم وزير الشباب والرياضة فى حفلها بذكرى العاشر من رمضان

قام الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين بتكريم المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة تقديرا لدوره الملموس على صعيد قطاعى الشباب والرياضة، والتعاون المثمر بين النقابة والوزارة.





جاء ذلك قبل بدء الحفل الذى نظمته لجنة النشاط بنقابة الصحفيين مساء اليوم الخميس بمقر النقابة بمناسبة الاحتفالات بذكرى يوم النصر فى العاشر من رمضان بحضور مجموعة من القيادات الصحفية وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة منهم الدكتورة أمل جمال رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، وبمشاركة أعضاء أوركسترا وزارة الشباب الذين قدموا باقة منوعة من الأناشيد الدينية والأغانى الوطنية.

ورحب نقيب الصحفيين بزيارة وزير الشباب والرياضة للنقابة، وحرصه على المشاركة فى الحفل الفنى تأكيداً على التعاون المثمر بين وزارة الشباب ونقابة الصحفيين، لافتا إلى حرص الوزير على التعاون مع النقابة ودعمها فى سبيل تنفيذ مختلف الأنشطة.

وأوضح نقيب الصحفيين بأنه قد اصطحب وزير الشباب والرياضة فور وصوله للنقابة فى جولة تفقدية لأعمال إنشاء معهد التدريب فى الدور السابع بالنقابة والذى سيعد من أهم معاهد التدريب على مستوى الجمهورية، مشيرا فى الوقت ذاته أن وزير الشباب أبدى استعداده التام للتعاون مع النقابة فى مجال تدريب الشباب فى مجالى الصحافة والإعلام.

ومن جانبه، أشاد حسين الزناتى رئيس لجنة النشاط بنقابة الصحفيين بإنجازات وزير الشباب والرياضة الملوسة على مستوى المنشآت الشبابية والرياضية، وكذا الأنشطة الفنية والثقافية.