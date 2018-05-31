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يوسف الشريف ينعى ابن محمد فضل

الخميس 31/مايو/2018 - 11:33 م
يوسف الشريف ينعى ابن محمد فضل
يوسف الشريف
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شيماء عطية
 
نعى الفنان يوسف الشريف الطفل اسماعيل فضل ابن لاعب النادي الأهلي المعتزل محمد فضل، والذي وافته المنية منذ قليل إثر حادث سير.

وكتب "الشريف" عبر "تويتر": "‏‏‏‏(انا لله وانا اليه راجعون) البقاء لله سبحانه وتعالى...ربنا يصبرك يا فضل. ⁧‫#محمد_فضل‬⁩".

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