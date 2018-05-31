"أبوالليف": "الوسط الفني منحدر.. وبكمل مصاريف الشهر بالعافية"



واعتبر أن الوسط الفني مستواه منحدر، ويحتاج لإعادة نظر.





وأشار "أبو الليف"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الخميس، إلى أنه ليس موظفًا، وليس لديه دخل شهري، ومع ذلك لا يقدم عمل فني دون المستوى، مضيفا: "أنا بكمل مصاريف الشهر بالعافية".