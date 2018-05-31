طلب غريب من كوبر للاعبي المنتخب قبل كأس العالم

اندلعت أزمة جديدة بين المدير الفني للمنتخب الوطني هيكتور كوبر، ولاعبي المنتخب، خلال فترة استعدادات الفراعنة في إيطاليا لمونديال روسيا الشهر المقبل.





وطلب كوبر المدير الفني للمنتخب، من اللاعبين، عدم الصيام في الأيام المتبقية من شهر رمضان، لأنها سوف تتعارض مع فترة التحضير، حيث ستشهد المرحلة القادمة إقامة تدريبين يومياً صباحاً ومساءًا، حتى موعد مباراة أوروجواى فى افتتاح مباريات الفراعنة فى المونديال.





وقوبل طلب كوبر، بالرفض التام من لاعبي المنتخب، والذين أعلنوا تمسكم باستكمال صوم شهر رمضان، ورفض فكرة الفطار، مما دفع المدير الفني للاستنجاد بهاني أبوريدة، والذي حاول إقناع اللاعبين بالفطار وعدم الصيام وتنفيذ تعليمات كوبر للظهور بشكل جيد في المونديال.