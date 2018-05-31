نور تعليقًا على رقصة التانجو مع "رحيم": "وقعت 50 مرة"

قالت الفنانة نور، إن سبب انجذابها لتقديم شخصية "داليا" في مسلسل "رحيم" الذي يعرض خلال شهر رمضان على قناة CBC، إنها شخصية من لحم ودم وتعيش بمشاعر إنسانية لا يغلب عليها الشر ولا مثالية زيادة عن اللزوم.

تابعت نور في تصريحات إلى موقع CBC أنها حاولت الاقتراب من شخصية داليا من خلال المناقشات مع المخرج والكاتب كي تمس انفعالاتها، حيث إن داليا تعيش في صراع داخلي وخارجي بين قلبها وعقلها، وبين والدها والدتها، وظهر هذا الصراع في حديثها مع ياسر جلال "رحيم" في الحلقة الـ12، حيث إن عقلها مدرك أن رحيم لديه وجهه آخر وهو وجه البلطجة ومع ذلك قلبها يحبه.

كشفت نور عن كواليس رقصة التانجو بينها وبين رحيم التي تأتي ضمن أحداث المسلسل، وقالت إنهما تدربا عليها كثيرًا عند مدرب الرقص الشهير ضيا شفيق حتى تخرج بهذا الشكل.

مزحت الفنانة بقولها: "دوسنا على رجل بعض ووقعت خمسين مرة في اللفة وبعد كده اتمرنا باللبس الخاص بالمشهد لأننا كنا مصممين أنها تخرج بشكل حلو".

لفتت نور إلى أنها تأثرت جدًا بأغنية "أنا ابن أبويا" خاصة مع أداء حسن حسني واللحن، والكلمات وصوت مدحت صالح.

يذاع مسلسل "رحيم" يوميًا على قناة CBC في تمام الواحدة صباحًا، فيما يعرض على سي بي سي دراما في الثانية عشر صباحًا.