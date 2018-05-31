نادر أبو الليف: "لن أظهر أراجوز في عمل فني وانضرب على قفايا"
الخميس 31/مايو/2018 - 11:32 م
هدى عبدالرازق
قال المطرب نادر أبو الليف، إنه يرفض دخول مجال التمثيل من خلال أدوار تهين كرامته، ولا تقدم مضمون.
وأشار "أبو الليف"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الخميس، إلى أنه لن يظهر "أراجوز" في عمل فني، مضيفا: "هفيد الجمهور في إيه، لما أطلع بنضرب على قفايا".
وأضاف أن لديه 3 سيناريوهات في منزله، ولكن لن يقدمها لعدم تقديمها مضمون يفيد الجمهور.
وأشار "أبو الليف"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الخميس، إلى أنه لن يظهر "أراجوز" في عمل فني، مضيفا: "هفيد الجمهور في إيه، لما أطلع بنضرب على قفايا".
وأضاف أن لديه 3 سيناريوهات في منزله، ولكن لن يقدمها لعدم تقديمها مضمون يفيد الجمهور.