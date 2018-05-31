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نادال: من الصعب تقبل فكرة رحيل زيدان عن الريال

الخميس 31/مايو/2018 - 11:30 م
نادال: من الصعب تقبل فكرة رحيل زيدان عن الريال
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مني العوضي
 

علق رافائيل نادال، لاعب التنس الإسباني، على قرار المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان بالرحيل عن نادي ريال مدريد بعدما قضى ثلاثة مواسم في تدريب المرينجي.

قال أسطورة التنس رافائيل نادال: "زيدان شخص رائع، شخص من الصعب تقبل فكرة رحيلة لعدة أمور أهمها إنه مدرب رائع يدافع عن لاعبيه ويتحدث عنهم بايجابية دائمًا".

كما أضاف: "هو كذلك شخص رائع ويحمل قيم كثيرة، بالنسبة لي أود أن أقول له شكرًا لكل ما قدمته لريال مدريد وأتمنى أن تعود بالمستقبل".

جدير بالذكر فأن نادال قد تأهل للدور الثالث في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد الفوز 6-2، 6-1، 6-1على الأرجنتيني جيدو بيا.

المزيد عن: نادال زيدان ريال مدريد رحيل زيدان
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