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طارق توفيق يكشف حجم الكثافة السكانية في القاهرة (فيديو)

الخميس 31/مايو/2018 - 11:31 م
طارق توفيق يكشف حجم الكثافة السكانية في القاهرة (فيديو)
الدكتور طارق توفيق
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أمنية فوزي
 
قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان ورئيس المركز القومي للسكان، إنهم كان لديهم برنامج قوي جدًا لتنظيم الأسرة، والذي كان سيجعل عدد المواليد سيصل إلى مليون و800 ألف، وتدهورت الأحوال بعد الثورة ووصل عدد المواليد إلى ذروته إلى 2 مليون و700 ألف.

وأضاف "توفيق"، خلال حواره ببرنامج "حقائق وأسرار"، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الخميس، أنه كان يوجد لديهم استراتيجية ولكنها لم تفعل بسبب نقص الإمكانيات، وأن المشكلة السكانية في مصر تكمن في 3 محاور.

وأشار إلى أن التعداد السكاني الأخير بمصر 97 مليون نسمة، وسيصل إلى 99 مليون نسمة في آخر 2018، لافتًا إلى أن الكثافة السكانية مختلفة في المحافظات، وفي القاهرة تصل إلى 51 ألف نسمة لكل متر مربع.
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