دارميان يقترب من يوفنتوس بـ 12 مليون يورو



وأكد الموقع الإيطالي بأن دارميان سينتقل من مانشستر يونايتد إلى يوفنتوس مقايل 12 مليون يورو.



وذكر الموقع الإيطالي بأن ميلان كان يضع تحت المنظار وأنه سيخضع لطبيبه صباح الغد في يوفنتوس.

كشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي نقلا عن SportItalia بأن ماتيو دارميان نجم مانشستر سيخضع للكشف الطبي تمهيدًا لانتقاله إلى يوفنتوس.