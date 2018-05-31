دارميان يقترب من يوفنتوس بـ 12 مليون يورو
الخميس 31/مايو/2018 - 11:27 م
ريهام عبدالمحسن
كشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي نقلا عن SportItalia بأن ماتيو دارميان نجم مانشستر سيخضع للكشف الطبي تمهيدًا لانتقاله إلى يوفنتوس.
وأكد الموقع الإيطالي بأن دارميان سينتقل من مانشستر يونايتد إلى يوفنتوس مقايل 12 مليون يورو.
وذكر الموقع الإيطالي بأن ميلان كان يضع تحت المنظار وأنه سيخضع لطبيبه صباح الغد في يوفنتوس.
وأكد الموقع الإيطالي بأن دارميان سينتقل من مانشستر يونايتد إلى يوفنتوس مقايل 12 مليون يورو.
وذكر الموقع الإيطالي بأن ميلان كان يضع تحت المنظار وأنه سيخضع لطبيبه صباح الغد في يوفنتوس.
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