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نقيب الصحفيين: السيسي هو الرئيس الوحيد الذي يلتقي الشباب شهريًا (صور)

الخميس 31/مايو/2018 - 11:26 م
نقيب الصحفيين: السيسي هو الرئيس الوحيد الذي يلتقي الشباب شهريًا (صور)
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ميسون أبو الحسن - تصوير: نرمين فتحي
 



قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، إن مركز التدريب الذي تفتتحه نقابة الصحفيينخلال أيام، هو الأكبر في الشرق الأوسط.

وأضاف خلال كلمته بالحفل الفني الذي تقيمه نقابة الصحفيين بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، أنه أطلع الوزير علي معهد التدريب، مُرحبًا بمقترحه بتدريب الشباب داخل المعهد.

وأكد نقيب الصحفيين، أن وزارة الشباب والرياضة تضع جميع إمكاناتتها لخدمة الصحفيين، مُقدمًا الشكر لجميع العاملين بالوزارة وعلي رأسهم وزير الشباب والرياضة.

وشدد النقيب على أن أول من أولى اهتمامًا بالشباب هو الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أنه الرئيس الوحيد الذي يلتقي الشباب شهريًا خلال مؤتمر أُعد خصيصًا لذلك.
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