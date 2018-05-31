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"أبوالليف": "إحنا كحينا تراب.. بس السيسي ذنبه إيه اللي استلم البلد غرقانه"

الخميس 31/مايو/2018 - 11:27 م
أبوالليف: إحنا كحينا تراب.. بس السيسي ذنبه إيه اللي استلم البلد غرقانه
المطرب نادر أبو الليف
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هدى عبدالرازق
 
أدى المطرب نادر أبو الليف، التحية العسكرية للرئيس عبدالفتاح السيسي، معقبا: "يستحق نضرب له تعظيم سلام".

ووصف "أبو الليف"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الخميس، الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ الزعيم، مضيفا: "مصر كانت في الضياع، وكانت واقعة في مستنقع، وربنا كرمنا بالسيسي".

وأضاف أن الرئيس السيسي إنسان مخلص يحب مصر وشعبها، متابعًا: "إحنا كحينا تراب، والتراب خلص، ولكن السيسي ذنبه إيه.. استلم البلد غرقانه".


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