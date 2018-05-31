"أبوالليف": "إحنا كحينا تراب.. بس السيسي ذنبه إيه اللي استلم البلد غرقانه"
الخميس 31/مايو/2018 - 11:27 م
هدى عبدالرازق
أدى المطرب نادر أبو الليف، التحية العسكرية للرئيس عبدالفتاح السيسي، معقبا: "يستحق نضرب له تعظيم سلام".
ووصف "أبو الليف"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الخميس، الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ الزعيم، مضيفا: "مصر كانت في الضياع، وكانت واقعة في مستنقع، وربنا كرمنا بالسيسي".
وأضاف أن الرئيس السيسي إنسان مخلص يحب مصر وشعبها، متابعًا: "إحنا كحينا تراب، والتراب خلص، ولكن السيسي ذنبه إيه.. استلم البلد غرقانه".
ووصف "أبو الليف"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الخميس، الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ الزعيم، مضيفا: "مصر كانت في الضياع، وكانت واقعة في مستنقع، وربنا كرمنا بالسيسي".
وأضاف أن الرئيس السيسي إنسان مخلص يحب مصر وشعبها، متابعًا: "إحنا كحينا تراب، والتراب خلص، ولكن السيسي ذنبه إيه.. استلم البلد غرقانه".