هدى زكريا : عندما أشاهد الدراما المصرية أشعر بأنني في مجتمع فضائي

قالت الدكتورة هدى زكريا، عضو المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، إن الدراما الأمريكية تراعي دائمًا الثقافة المتعددة للمجتمع الأمريكي، وهناك تعليمات بالعمل على زيادة التآلف بين المجتمع الامريكي.



وأضافت "زكريا"، خلال حوارها ببرنامج" العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، أنها عندما تشاهد الدرما المصرية تشعر بالغربة وكأننا في مجتمع فضائي، مضيفة أن هبوط مستوى الأعمال الدرامية يؤدي إلى زيادة التطرف في المجتمع.

