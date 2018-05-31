ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

النفط يتراجع بنهاية تعاملات اليوم الخميس

الخميس 31/مايو/2018 - 10:14 م
النفط يتراجع بنهاية تعاملات اليوم الخميس
طباعة
وكالات
 
تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، على الرغم من هبوط المخزونات الأمريكية، لتسجل خسائر شهرية.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 4.2 مليون برميل خلال الأسبوع.

كما قفز إنتاج الولايات المتحدة من الخام 215 ألف برميل يومياً إلى 10.47 مليون برميل يومياً في مارس وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن "أوبك" وحلفاؤها يعتزمون الالتزام باتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام الجاري، مع الاستعداد لرفع الإنتاج لمواجهة أي نقص للإمدادات في فنزويلا وإيران.

فيما ذكرت تقارير أخرى أن منظمة الدول المصدرة للنفط والمنتجين من خارجها سيبحثون زيادة المعروض من الخام في اجتماع يونيو المقبل.

وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم يوليو بنحو 1.7% إلى 67.04 دولار للبرميل، ليسجل خسائر شهرية بنحو 2.1%.

وبحلول الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يوليو بنحو 0.1% إلى 77.59 دولار للبرميل.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
رومانيا - أساسي
3
x
16:00
2
تشيلي - أساسي
لوكسمبرج - أساسي
0
x
20:00
0
السنغال - أساسي
المغرب - أساسي
0
x
20:00
0
أوكرانيا - أساسي
سلوفاكيا - أساسي
0
x
20:45
0
هولندا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/31/2018 10:10:07 PM