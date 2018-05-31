هاني سلامة يعترف بحبه لـ ستيفاني صليبا في الحلقة الـ15 من "فوق السحاب"

شهدت الحلقة الـ 15 من مسلسل "فوق السحاب" العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة وكانت بدايتها مع عودة كمال "إيهاب فهمى" إلى البيت، وظهر عليه إطلاق لحية طويلة، ويبدو أن انضم إلى الجماعات المتطرفة والتي يرأسها أبو كنانة " محمود جمعة".

كما شهدت الحلقة اعتراف ماندو "هاني سلامة" بحبة لتاليا" ستيفاني صليبا" ونفس الأمر بالنسبة لها وطالبته بإنهاء خلافاته مع المافيا، حتى يعيشان بعيدا في هدوء وبعيدا عن الخطر، ووعدها بأنه سيسعى لتحقيق ذلك.

كما أبدع المخرج رؤوف عبد العزيز في ربط جميع الأحداث مع بعضها بحرفية شديدة صاغه له السنياريست حسان دهشان والذي قدم سيناريو عمل درامي مميز جدا خاصة أن الأحداث بالحلقة تنتقل ما بين موسكو وبودابست والقاهرة في نزلت السمان.

كان من أبرز أحداث الحلقة أيضا الخلافات المستمرة بين زوجتى شريف "محمد محمود عبد العزيز"، شيماء ونجوان وتجسدهما عزة مجاهد وإحدى الممثلات الشابات، الأمر الذى جعلها يسعى لإبعاد إحداهما عن الأخرى، خاصة مع إشتداد المرض عليه.

وكعادته تألق النجم إبراهيم نصر في شخصية " الدب" والتي يقدمها بالمسلسل حيث دار حوار كوميدي ابدع فيه نصر وسمكة" ميرنا نور الدين" حيث قال الدب ساخرا " لابنته سمكة بأن تتخلص من زوجها عزت "شادى الفونس"، وأن تصطحبه لكبرى قصر النيل ليرمى بنفسه في النيل، الأمر الذى أغضبها بشدة فى إشارة منها لحبها له، وطلبت من والدها "مفاتيح الميكروباص"، ليعمل زوجها عليه، بعدما علمت حقيقة عمله في الدعارة.

مسلسل "فوق السحاب"، بطولة هانى سلامة وإبراهيم نصر ونهال عنبر وعفاف شعيب واللبنانية ستيفانى صليبا ومنى عبد الغنى وهبة عبد الغني وميرنا نور الدين وشادى الفونس وتونى ماهر وعزة مجاهد ووائل عبد العزيز وأمير شاهين وآخرين، وتأليف حسان دهشان، وإخراج رؤوف عبد العزيز.