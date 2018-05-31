محافظ الغربية: إنشاء مجمع مدارس على مساحة 6 أفدنة بمنطقة سبرباي بطنطا

قال اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، إنه جارى حاليا العمل على إنشاء مدرسة للتعليم الزراعي بمنطقة سبرباي بطنطا، ونقل مدرسة ناصر الزراعية بشارع محب بطنطا الي المقر الجديد بسبرباي.





وأضاف المحافظ، أنه سيتم إنشاء مجمع تعليمي كبير علي أرض المدرسة الزراعية بعد نقلها الي مقرها الجديد.



